Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler Twitter üzerinden paylaşılıyor. AFAD geçtiğimiz gün Kadirli Osmaniye'de ve Diyarbakır'da deprem olduğunu aktardı. Kandilli Rasathanesi birkaç saat önce Siirt Eruh'ta deprem olduğunu açıkladı. İşte son depremler listesi...
İşte son depremler...
Siirt Eruh'ta bugün 05.55 sıralarında büyüklüğü 3.2, derinliği 5.4 km deprem oldu.
OSMANİYE
Osmaniye Kadirli'de geçtiğimiz gün 05.03 sıralarında 3.3 büyüklüğünde, 4.1 km derinliğinde deprem meydana geldi.
EGE DENİZİ
Ege Denizi Sisam Adası'nda 16 Temmuz'da 20.33 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 17.0 olarak açıklandı.
MARMARA DENİZİ
Yeniköy açıkları, Tekirdağ'da 16 Temmuz'da 3.1 büyüklüğünde, 13.3 km derinliğinde deprem oldu.
DİYARBAKIR
Canveren Diyarbakır'da 16 Temmuz'da 11.44 sıralarında deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 5.0 km olduğu belirtildi.