Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler Twitter üzerinden paylaşılıyor. AFAD geçtiğimiz gün Kadirli Osmaniye'de ve Diyarbakır'da deprem olduğunu aktardı. Kandilli Rasathanesi birkaç saat önce Siirt Eruh'ta deprem olduğunu açıkladı. İşte son depremler listesi...