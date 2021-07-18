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  4. Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

18.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Kadirli Osmaniye'de geçtiğimiz gün 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre ise Siirt Eruh'ta bugün 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte son depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler Twitter üzerinden paylaşılıyor. AFAD geçtiğimiz gün Kadirli Osmaniye'de ve Diyarbakır'da deprem olduğunu aktardı. Kandilli Rasathanesi birkaç saat önce Siirt Eruh'ta deprem olduğunu açıkladı. İşte son depremler listesi...

İşte son depremler...

Siirt Eruh'ta bugün 05.55 sıralarında büyüklüğü 3.2, derinliği 5.4 km deprem oldu.

OSMANİYE

OSMANİYE
Osmaniye Kadirli'de geçtiğimiz gün 05.03 sıralarında 3.3 büyüklüğünde, 4.1 km derinliğinde deprem meydana geldi.

EGE DENİZİ

EGE DENİZİ
Ege Denizi Sisam Adası'nda 16 Temmuz'da 20.33 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 17.0 olarak açıklandı.

MARMARA DENİZİ

MARMARA DENİZİ
Yeniköy açıkları, Tekirdağ'da 16 Temmuz'da 3.1 büyüklüğünde, 13.3 km derinliğinde deprem oldu.

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR
Canveren Diyarbakır'da 16 Temmuz'da 11.44 sıralarında deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 5.0 km olduğu belirtildi.
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deprem kandilli rasathanesi

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