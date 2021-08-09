Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Vatandaşlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Hissedilen sallantı sonrası meydana gelen son depremler de merak konusu oldu. Peki Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler...

Deprem mi oldu?

Bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığı merak ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu özellikle Ege bölgesinde çokça sorgulanıyor.

Bugün AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi Heraklion (Yunanistan)'da 4.99 km'de, Bodrum (Mugla)'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem sabah 07:17:54 civarında gerçekleşti.

Yine Ege Denizi, 48.13 km'de Datça (Mugla) civarında 3.7 şiddetinde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:10:33'de meydana geldi.

İşte AFAD son depremler listesi...