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Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi

09.08.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını ve nerede kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. Son gelişmelere göre bugün sabah saatlerinde Ege Denizi, Bodrum (Muğla)'da bir deprem meydana geldi. Peki Muğla'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Ağustos 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Vatandaşlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Hissedilen sallantı sonrası meydana gelen son depremler de merak konusu oldu. Peki Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler...

Deprem mi oldu?

Bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığı merak ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu özellikle Ege bölgesinde çokça sorgulanıyor.
Bugün AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi Heraklion (Yunanistan)'da 4.99 km'de, Bodrum (Mugla)'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem sabah 07:17:54 civarında gerçekleşti.
Yine Ege Denizi, 48.13 km'de Datça (Mugla) civarında 3.7 şiddetinde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:10:33'de meydana geldi.

İşte AFAD son depremler listesi...

İşte AFAD son depremler listesi...

Kandilli son depremler listesi...

Kandilli son depremler listesi...
Kandilli'ye göre ise saat 07:58:44'te Oniki Adalar Akdeniz'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:36:54'te ise Şereflikoçhisar Ankara'da 1.4 şiddetinde bir deprem ve 07:17:46'da Girit Adası Akdeniz'de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
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