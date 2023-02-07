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  4. Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor!

Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor!

07.02.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen korkunç depremin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda bulunan konteynerlerden biri alev aldı. Konteyner deposunda çıkan yangının devam ettiği ve ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığı bilgisi verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yasa boğuldu. Büyük depremin ikinci gününde ise bilanço daha da ağırlaşıyor.

İskenderun Limanı'nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı. Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükseldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

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Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi. (DHA/İHA)

İSKENDERUN LİMANINDAN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

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