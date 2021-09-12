Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri 30 dakika mı oldu, hangi illerde kısaldı?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihi itibariyle başladı. Bulaş riski sebebiyle ders süresinin düşürülüp düşürülmediği araştırılırken, il il de ders süresinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki ders süreleri kısaldı mı?

DERS SÜRELERİ KISALDI MI?

Okulların açılmasıyla sonrası öğrenci ve veliler tarafından ders süreleri tartışılmaya başlandı. Kapalı alanlarda kalınan süre çoğaldıkça bulaş riski de artış gösterebiliyor, bu nedenle birçok kişi 40 dakika olan ders süresinin 30 dakikaya düşürülmesiyle bulaşın önüne geçileceğini öne sürmeye başladı.

Ders sürelerinin kısalması ile ilgili sosyal medyada birtakım söylentiler yer alsa da şu an için tüm illerde böyle bir uygulama söz konusu değil.

Ancak bazı iller için ders süresinin kısalması ile ilgili açıklamalar yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamalarla ders süreleri kısaltılmış oldu.

HANGİ İLLERDE DERS SÜRELERİ KISALTILDI? Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu, okullardaki koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplandı. Önemli toplantıdan ders süreleriyle ilgili yeni bir karar çıktı. Kurul, ikili eğitim öğretim yapılmakta olan okullarda ders sürelerini 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü. Bursa'da ise ders saati süresi 5 dakika azaldı. Bursa Valiliği tüm resmi eğitim öğretim kurumlarında 1 ders saati için sürenin en az 35 dakika olacak şekilde planlama yapılmasını ve öğlen aralarına ait sürelerin mümkün olduğunca uzun tutulmasını istedi.