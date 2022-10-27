Dev balık sürüsüyle karşı karşıya geldi, o anları su altı kamerasıyla kaydetti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında tüpsüz olarak 15 metre derinliğe dalış yapan rekortmen dalgıç Ozan Önen (42), her biri yaklaşık 1 metre boyunda olan liça sürüsüyle karşılaştı. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Önen, "Hiç beklemediğim bir anda oldukça kalabalık bir sürü etrafımı sardı. Büyük balık oldukları için korkusuzlar. Sürü halinde daha da korkusuz oluyorlar" dedi.

Eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 23 Ekim'de trofe avı için Bozcaada açıklarında denize açıldı. Tüpsüz olarak 15 metreye derinliğe dalış yapan rekortmen dalgıç Önen'in etrafını, bir anda, her biri yaklaşık 1 metre boyunda olan liça sürüsü sardı. O anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Önen, sürünün içinde 15 kiloluk bir liçayı avladı.

'KALABALIK BİR SÜRÜ ETRAFIMI SARDI'

Bozcaada'yı iyi bildiğini ifade eden Önen, "Bölgenin belli noktalarına dalışlar yapıyordum. Yaklaşık 15 metrede hiç beklemediğim bir anda oldukça kalabalık bir sürü etrafımı sardı. Büyük balık oldukları için korkusuzlar. Sürü halinde daha da korkusuz oluyorlar. O kadar yakınıma geldiler ki; neredeyse elimle değebileceğim mesafedelerdi. İçlerinden bir tanesine iyi bir atış yaptım. 15 kilo civarı balıklardı. Çok fazla bir mücadele göstermedi. Kısa bir süre sonra bota almayı başardım, avımı da sonlandırmış oldum" dedi.

BALIKLAR 1 METRENİN ÜZERİNDE

Sürüyle karşılaştığı anda hissettiklerini anlatan Önen, "O gün sadece bir tane balık avlamıştım. Balık yoktu. Umudumu yitirdiğim noktada sürü bir anda karşıma çıktı. Balıklar arkamdan gelince ne kadar alışık bile olsak sadece kısa bir anlığına irkildim. Sonrasında soğukkanlılığımı korudum. Balıklar da oldukça sakin bir tepki verdi. İçlerinden uygun pozisyonda olana atışımı yaptım, avımı gerçekleştirdim. Yaklaşık 1 metrenin üzerinde, 15-20 kilo arasında balıklar vardı. Etrafımı sarınca seçim yapamadım" diye konuştu. (DHA)

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