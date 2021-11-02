Dev Magellan Teleskobu, dünya dışı varlıkları araştıracak

Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde yapımı devam eden Dev Magellan Teleskobu, tamamlandığında toplamda 368 metrekarelik bir alanı kapsayacak. 2029 yılında tamamlanması planlanan teleskobun, Hubble Uzay Teleskobu'ndan 10 kat daha büyük olacağı ifade edildi. Parçalı aynalardan oluşan teleskopta, mevcut en büyük 7 katı monolit aynası yer alacak.

GMT NASIL ÇALIŞACAK?

Evrenin bittiği yerden gelen ışık önce yedi ana aynadan yansıyacak, daha sonra yedi küçük ikincil aynadan tekrar yansıyacak ve son olarak merkez ana aynadan aşağı, gelişmiş CCD (şarj bağlantılı cihaz) görüntüleme kameralarına inecek.

Görüntüleme kameralarında ise nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu ve neyden yapıldığını belirlemek için konsantre ışık ölçülecek.