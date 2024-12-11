Devrik lider Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri: Evindeki yağmada fotoğraf albümü ele geçirildi

Suriye'de yeni dönem başlarken ortalık biraz karışık. İktidarı devrilen Beşşar Esad Moskova'ya kaçarken Suriyelileri yoksullukla bıraktı. Şam'ın muhaliflerce ele geçirilmesi üzerine Esad'ın sarayından yağma görüntüleri gelmişti. Şimdi de yağmada ele geçirilen fotoğraf albümü ortaya çıktı.
Suriye'de halk ve muhalifler, Esad'a ait 5 katlı evi yağmalayıp dağıttı. Evindeki aramalar sürerken Esad'ın gençlik yıllarına ait tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Esad'ın kimi zaman havuzda kimi zaman kayak tatilinde olduğu görüldü.
Geçtiğimiz günlerde de Esad'ın evine giren Suriyeliler gözüne kestirdikleri eşyaları alıp götürürken görüntülenmişti.
Esad'ın Suriye'den kaçmasıyla garajındaki araçlara da el kondu. Sayısız aracın bulunduğu otoparkta birçok lüks araç bulunması göze çarpıyordu.
İşte Ekol TV'de yer verilen, Esad'ın tatil fotoğraflarının da bulunduğu albümden görüntüler...