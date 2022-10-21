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Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi, kazadan burunları kanamadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde 33 DNZ 62 plakalı minibüs ile 38 AGP 854 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi, kazadan burunları kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde 33 DNZ 62 plakalı minibüs ile 38 AGP 854 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüs, tramvay yoluna devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar minibüsteki 3 kişiyi kapıdan çekerek çıkardı. Araçta bulunanların kazayı burunları bile kanamadan atlattığı görüldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, tramvaydaki yolcular da tahliye edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri

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