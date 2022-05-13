HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

13.05.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na girmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sınava ilişkin detaylar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama haberimizde...

DGS için eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İnternette, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği sınavla ilgili araştırma yapılıyor. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sınava dair ayrıntılar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022 ?

DSG başvuruları 13 Mayıs'tan itibaren alınmaya başlanacak. Sınava girecek kişiler, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda işlemlerini yapacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS başvurularının 23 Mayıs’ta sona ereceği ifade edildi. Adayların sınava girmek için ücretini de yatırmaları gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.