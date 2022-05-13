DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

DGS için eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İnternette, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği sınavla ilgili araştırma yapılıyor. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sınava dair ayrıntılar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022 ?
DSG başvuruları 13 Mayıs'tan itibaren alınmaya başlanacak. Sınava girecek kişiler, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda işlemlerini yapacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS başvurularının 23 Mayıs’ta sona ereceği ifade edildi. Adayların sınava girmek için ücretini de yatırmaları gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
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