DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

DGS için eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İnternette, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği sınavla ilgili araştırma yapılıyor. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sınava dair ayrıntılar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...