DGS'de kayıt yaptırmayanlar ne yapacak? YÖK açıkladı! DGS ek yerleştirme kayıtlarını kaçıranlar kayıt yapabilir mi?

DGS ek tercih sonuçları araştırılırken, ek yerleştirme sonrası kayıt yaptırmayan öğrenciler için ne olacağı merak ediliyor. Boş kalan kontenjanlar hakkında YÖK'ten açıklama geldi. Peki DGS'de kayıt yaptırmayanlar ne yapacak?

DGS'DE KAYIT YAPTIRMAYANLAR NE YAPACAK?

DGS ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazanırken DGS'ye giren adaylar için tercih süreci hakkındaki detaylar merak ediliyor. ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanların bilgisinin yayımlanması bekleniyor.

2021 DGS ek tercih kılavuzunda üniversite puan tablosu da bulunacak. DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıtları 24 Eylül 2021 tarihinde sona erdi.

Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim 2021 tarihinde açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Henüz bu seneki ek tercihler ile ilgili bir duyuru gelmedi.