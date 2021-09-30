DGS'de kayıt yaptırmayanlar ne yapacak? YÖK açıkladı! DGS ek yerleştirme kayıtlarını kaçıranlar kayıt yapabilir mi?

DGS ek tercih sonuçları araştırılırken, ek yerleştirme sonrası kayıt yaptırmayan öğrenciler için ne olacağı merak ediliyor. Boş kalan kontenjanlar hakkında YÖK'ten açıklama geldi. Peki DGS'de kayıt yaptırmayanlar ne yapacak?
DGS'DE KAYIT YAPTIRMAYANLAR NE YAPACAK?
DGS ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazanırken DGS'ye giren adaylar için tercih süreci hakkındaki detaylar merak ediliyor. ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanların bilgisinin yayımlanması bekleniyor.
2021 DGS ek tercih kılavuzunda üniversite puan tablosu da bulunacak. DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıtları 24 Eylül 2021 tarihinde sona erdi.
Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim 2021 tarihinde açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Henüz bu seneki ek tercihler ile ilgili bir duyuru gelmedi.
Ancak YÖK'ten konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda; "Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli toplantısında; 2021 DGS ve 2021 DGS Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
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