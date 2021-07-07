DGS sınav yerleri açıklandı: DGS sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, 2021 yılında koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sınava girecek. Sınava 10 gün kala sınav yerlerinin belli olması ile adaylar, DGS sınav yerleri hakkında da bilgi edinmek istiyor. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan DGS sınavı için geri sayım sürerken, adayların sınava gireceği yerlerde belli oldu.
DGS sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM takvimine göre 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek sınav saat 10:15’de başlayacak.
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek sınav için adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav giriş yerlerinde bulunmaları zorunludur.
DGS sınav yerleri açıklandı!
11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak olan sınavda, ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, lisans programına geçiş yapabilmek için ter dökecek. DGS sınavına girmek isteyen adayların, sınav giriş yerleri de adayların erişimine açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer gösteren belgelere ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.
DGS sınavı hakkında detaylar!
Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) adaylara toplamda 120 soru sorulacak. 120 soru için ise adaylara toplamda 150 dakika süre verilecek.
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