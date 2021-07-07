DGS sınav yerleri açıklandı! DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yeri öğrenme

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, 2021 yılında koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sınava girecek. Sınava 10 gün kala sınav yerlerinin belli olması ile adaylar, DGS sınav yerleri hakkında da bilgi edinmek istiyor. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan DGS sınavı için geri sayım sürerken, adayların sınava gireceği yerlerde belli oldu.