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DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınavı kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte sınav giriş belgeleri...

08.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi yaklaşırken DGS 2021 ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Sınava katılacak adaylar "DGS ne zaman?" ve "DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularını merak ediyor. Peki başvuruları Mayıs ayında alınan DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınavı kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte DGS sınav giriş belgeleri...

DGS 2021 ile ilgili yeni gelişmeler adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar "DGS ne zaman?" sorusunu araştırırken sınav giriş belgeleriyle ilgili de yeni gelişmeler duyuruldu. Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak?

DGS sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı yani 2021 DGS sınav yerleri sınava katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyordu.
ÖSYM yaptığı bir duyuru ile internet sitesi üzerinden 21 Mayıs – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ilan etti.

11 Temmuz'da yapılacak!

11 Temmuz'da yapılacak!
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacıyla girdikleri DGS 2021 sınavı tarihi 11 Temmuz 2021 şeklinde açıklandı. Sınav 10:15'te başlayacak ve adaylar, saat 10.00’dan sonra artık sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM'de yayınlanan 1 Temmuz 2021 tarihli duyuruya göre 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri de tamamlanmış oldu.

Sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

Sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?
DGS'ye girecek adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin bu adresinden öğrenebilecek: "https://ais.osym.gov.tr" 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş belgelerini edinebilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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