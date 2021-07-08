DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınavı kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte sınav giriş belgeleri...

DGS 2021 ile ilgili yeni gelişmeler adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar "DGS ne zaman?" sorusunu araştırırken sınav giriş belgeleriyle ilgili de yeni gelişmeler duyuruldu. Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak?

DGS sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı yani 2021 DGS sınav yerleri sınava katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyordu.

ÖSYM yaptığı bir duyuru ile internet sitesi üzerinden 21 Mayıs – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ilan etti.

11 Temmuz'da yapılacak! Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacıyla girdikleri DGS 2021 sınavı tarihi 11 Temmuz 2021 şeklinde açıklandı. Sınav 10:15'te başlayacak ve adaylar, saat 10.00’dan sonra artık sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'de yayınlanan 1 Temmuz 2021 tarihli duyuruya göre 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri de tamamlanmış oldu.