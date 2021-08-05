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DGS sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

05.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girdi. Sınavın bitmesinin ardından gözler, sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM, 2021 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Her yıl binlerce öğrenci, Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS) önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlıyor. Bu yıl DGS 11 Temmuz'da gerçekleşmiş ve sınavın yapılmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. 2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.

DGS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM, 2021 DGS sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu.
ÖSYM, bazı durumlarda sınav sonuçlarını, belirtilen tarihten daha önce de erişime açabiliyor.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2021-DGS’ye başvuru yapan adayların hepsi için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama değerlendirilecek ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.
2021-DGS’ye başvuru yapan adayların YÖKSİS’te akademik not ortalamaları varsa bu bilgiler online ortamda YÖKSİS’ten alınacak ve ÖSYM'nin arşivine aktarılacak.
ÖBP hesaplanırken söz konusu bilgiler kullanılacak. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurması ve bu bilgilerin düzeltilmesini talep etmesi gerekir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
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