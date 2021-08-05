DGS sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

Her yıl binlerce öğrenci, Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS) önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlıyor. Bu yıl DGS 11 Temmuz'da gerçekleşmiş ve sınavın yapılmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. 2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.

DGS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM, 2021 DGS sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM, bazı durumlarda sınav sonuçlarını, belirtilen tarihten daha önce de erişime açabiliyor.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI 2021-DGS’ye başvuru yapan adayların hepsi için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama değerlendirilecek ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.

2021-DGS’ye başvuru yapan adayların YÖKSİS’te akademik not ortalamaları varsa bu bilgiler online ortamda YÖKSİS’ten alınacak ve ÖSYM'nin arşivine aktarılacak.