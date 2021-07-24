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DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

24.07.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıllık Meslek Yüksek Okulu'ndan dikey geçiş ile 4 yıllık lisans programına kayıt olmak isteyen öğrenciler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar gerçekleşti. Sınavın ardından öğrencilerin gözleri sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak duyuruya çevrildi. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öte yandan 2021 DGS soru kitapçığının yüzde 10'u ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer aldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. İşte ayrıntılar...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2021'de açıklanacağı bilgisi ÖSYM takviminde yer aldı.
11 Temmuz gerçekleştirilen DGS sınavının soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS sınav sorularının ve cevaplarının yüzde 10'una aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/DGS/internetkitapcik12072021.pdf"
Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandığında adaylar sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr " adresinden T.C. kimlik no ve şifre ile öğrenebilir.
Sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenecek, adayların evine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BARAJ PUANI KAÇ?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BARAJ PUANI KAÇ?
DGS sınavında baraj puan gibi bir sınır bulunmuyor. Bir bölüm kazanmak için öğrencinin yaklaşık 130 puan alması gerekir. İyi bir bölüm kazanmak için ise öğrencinin en az 240-250 puan alması gerekir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
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