DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Öte yandan 2021 DGS soru kitapçığının yüzde 10'u ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer aldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. İşte ayrıntılar...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BARAJ PUANI KAÇ?

DGS sınavında baraj puan gibi bir sınır bulunmuyor. Bir bölüm kazanmak için öğrencinin yaklaşık 130 puan alması gerekir. İyi bir bölüm kazanmak için ise öğrencinin en az 240-250 puan alması gerekir.