DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı 2021? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün onlarca adayın katılımıyla 10.30'da başladı. Öğrenim seviyelerini lisansa tamamlamak isteyen adayların ter döktüğü DGS sona ererken, sınavdan çıkan adayların ilk işi sorularını kontrol etmek amaçlı cevap anahtarını araştırmak oldu. Peki DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı 2021? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan Dikey Geçiş Sınavı toplam 150 dakika sürdü. Matematik ve Türkçe testinden oluşan sınava onlarda aday katılım sağladı.

Bir bölümü kazanmak için adayların bu 120 soru üzerinden yaklaşık 130 taban puan alması gerekiyor.

Sınavlarını tamamlayan ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar tarafından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.