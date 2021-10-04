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DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme tarihi açıklandı mı?

04.10.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih tarihleri için yapılacak açıklamalar takip ediliyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası tamamlanan kayıt süreci ile birlikte, bir yükseköğretim kurumuna yerleşememiş olan 2 yıllık öğrenciler DGS ek yerleştirme tarihlerini ilgiyle takip ediyor. Peki DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2021 yılı DGS ek tercih tarihleri için yapılacak açıklamalar adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bir yükseköğretim kurumuna yerleşememiş olan 2 senelik öğrenciler yerleştirme tarihlerini merak ediyor. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 DGS ek tercihlerinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıtları 24 Eylül'de sona ermişti.
Önceki sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmış, ek tercihler ise 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS ek tercih işlemlerinin ise tarihi henüz belli değil ancak açıklandığında sayfamızda yer alacak.
2021 DGS sonuçlarına göre yapılmış olan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi ya da yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması sebebiyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. Adaylar ise, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında gerçekleştireceklerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenecekler.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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