DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercihleri başladı mı?

2021 DGS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM giriş sayfası üzerinden inceleyebiliyor. Peki DGS tercihleri ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavının sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyordu.

Açıklanan sonuçlar sonrası tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Sınav sonuçları sonrası ÖSYM'den DGS tercih tarihleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene tercihler 25 Eylül'de başlamış ve 2 Ekim tarihinde son bulmuştu.