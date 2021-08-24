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DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercihleri başladı mı?

24.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı tercih başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Adaylar sınav sonuçları sonrası DGS tercihlerinin yapılacağı zamanı araştırıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercihleri başladı mı? İşte merak edilenler...

2021 DGS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM giriş sayfası üzerinden inceleyebiliyor. Peki DGS tercihleri ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavının sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyordu.
Açıklanan sonuçlar sonrası tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
Sınav sonuçları sonrası ÖSYM'den DGS tercih tarihleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene tercihler 25 Eylül'de başlamış ve 2 Ekim tarihinde son bulmuştu.

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Bu sene de tercihlerin yine Eylül ayının son haftasında başlaması beklenmekte. Adaylar, tercihlerini bireysel şekilde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini ile beraber elektronik ortamda yapacaklar.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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