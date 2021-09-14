DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM tarafından "2021-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" başlıklı duyuru yapıldı. İşte merak edilenler...

DGS yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 Salı saat 14.00 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr " adresinden ulaşılabilir. Adaylar siteye T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı, ÖSYM tarafından belirtildi.