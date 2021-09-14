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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

14.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans programından lisans programına geçmek isteyen öğrencilerin gözleri DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı öğrenildi. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğreniliyor.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM tarafından "2021-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" başlıklı duyuru yapıldı. İşte merak edilenler...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 Salı saat 14.00 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr " adresinden ulaşılabilir. Adaylar siteye T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.
Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı, ÖSYM tarafından belirtildi.
E-Kayıt yaptırmak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilir. Bu işlem 17-22 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar alınacak.
Kayıt yaptırmak için adayların, belirtilen süre zarfında üniversiteye başvuru yapması gerekir.
Detaylı bilgi için ÖSYM'nin "https://www.osym.gov.tr/TR,21296/2021-dgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-14092021.html" adresine erişim sağlayınız.
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Anahtar Kelimeler:
DGS
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