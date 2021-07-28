Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder nereli ve kaç yaşında?

Ece Üner'in Show TV Ana Haber sunuculuğundan ayrılmasıyla yeni sunucu Dilara Gönder oldu. Dilara Gönder, eylül ayında yeni sezonda Show TV Ana Haberleri sunacak. Dilara Gönder NTV ve NTV Spor'da uzun süre görev yaptı. Gönder, Haber Global'de ekranlara gelen yarışma programıyla kısa süre önce ekranlara dönmüştü. İşte ayrıntılar...

Dilara Gönder kimdir?

17 Haziran 1983 doğumlu Dilara Gönder 38 yaşındadır. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü kazandı.

2007'de Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki program ile katılım gösterdi. Program, radyo dalında birinciliğe layık görüldü.

Sunuculuk hayatına ilk adımı Fenerbahçe TV'de "MusicBox" adlı programda adım attı. 2007'ye kadar Fenerbahçe TV'de görev yaptı. 2007'de Lig TV'ye geçti ve 2,5 sene Lig TV'de çalıştı.

TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip eden Gönder, önemli röportajlar yaptı. 2010'da NTV Spor'a geçti ve burada Zor İşler, Yeter ki İste ve Lingo programlarını sundu.