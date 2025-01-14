HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dilekleri hazırlayın o kuyruklu yıldız geliyor! Tam 160 bin yılda bir görülüyor... Günlerce izlenebilecek

Dilekleri hazırlayın o kuyruklu yıldız geliyor! Tam 160 bin yılda bir görülüyor... Günlerce izlenebilecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

160 bin yıl sonra dünya gözüyle görülecek... NASA tarafından yapılan açıklamada C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı'nın günlerce görüleceğine dair yaptığı açıklama gündem oldu. Bu kuyruklu yıldız en son 160 bin yıl önce Dünya'ya bu kadar yakındı! Batıl inanç sahipleri, pencerelere kurulma zamanı...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 160 bin yılda bir dünyadan görüntülenebilen C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı'nın "birkaç gün boyunca çıplak gözle gözlemlenebileceğini" bildirdi.

NASA PAYLAŞTI

NASA PAYLAŞTI

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kuyruklu yıldızın Slovakya'dan çekilen görüntüsü paylaşıldı.

SON ZAMANLARIN EN DİKKAT ÇEKİCİSİ

SON ZAMANLARIN EN DİKKAT ÇEKİCİSİ

Açıklamada, Güneş'e en yakın konumunda olması nedeniyle halihazırda belirli anlarda gözlemlenebilen Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın "son yılların en dikkat çekici kuyruklu yıldız manzaralarından birini sahneleyeceği ve Venüs ile yarışacak derecede parlak hale geleceği" belirtildi.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK KADAR...

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK KADAR...

Kuyruklu yıldızın ulaşacağı parlaklığı kesin olarak tahmin etmenin zor olduğu ifade edilen açıklamada, birkaç gün boyunca dünyadan çıplak gözle görülebilecek kadar parlak kalmasının beklendiği kaydedildi.

"GÜNEŞİ SÜPÜREN"

"GÜNEŞİ SÜPÜREN"

BBC'nin haberine göre, King's College London'da astroparçacık fiziği ve kozmoloji alanında araştırmacı olan Dr. Shyam Balaji de "mevcut yörünge hesaplamalarının kuyruklu yıldızın Güneş'in yaklaşık 8,3 milyon mil yakınından geçeceğini gösterdiğini" ve bu nedenle Atlas'ın "güneşi süpüren" bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılabileceğini kaydetti.

160 BİN YILDA BİR!

160 BİN YILDA BİR!

Balaji, 160 bin yılda bir görülen bu olayın en net şekilde güney yarım kürede gözlemlenebileceğini, Güneş'e olan konumu nedeniyle kuzey yarım küreden görüntülenmesinin ise zor olabileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
NASA yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisinde 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi

Konut kredisinde 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi

Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın

Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın

Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı! 'Külliye'nin önünden geçerken camı açıp küfretti'

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı! 'Külliye'nin önünden geçerken camı açıp küfretti'

İhaleyi gösterdi, "Apar topar eklediler" dedi!

İhaleyi gösterdi, "Apar topar eklediler" dedi!

-18 dereceyi gördü, Nehirler buz tuttu!

-18 dereceyi gördü, Nehirler buz tuttu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.