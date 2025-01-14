Dilekleri hazırlayın o kuyruklu yıldız geliyor! Tam 160 bin yılda bir görülüyor... Günlerce izlenebilecek

"GÜNEŞİ SÜPÜREN"

BBC'nin haberine göre, King's College London'da astroparçacık fiziği ve kozmoloji alanında araştırmacı olan Dr. Shyam Balaji de "mevcut yörünge hesaplamalarının kuyruklu yıldızın Güneş'in yaklaşık 8,3 milyon mil yakınından geçeceğini gösterdiğini" ve bu nedenle Atlas'ın "güneşi süpüren" bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılabileceğini kaydetti.