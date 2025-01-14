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  4. Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Park halindeki araçlara çarpıp takla attı! Ortalık birbirine girerken korkunç anlar kameralara yansıdı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Park halindeki araçlara çarpıp takla attı! Ortalık birbirine girerken korkunç anlar kameralara yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 13:23
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Hızla ilerlerken tümsekten geçince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki araçlara çarptı, takla atarak ters döndü. Ortalık savaş alanına dönerken, sürücü Bülent Karataş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet verici kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de yaşanan kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Bülent Karataş caddede 34 LCH 18 plakalı otomobilliyle hızla ilerlerken tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Karataş için çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başından yaralanan Karataş’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sürücünün kaza sırasında alkollü olmnadığı tespit edildi.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta süratle ilerlediği görülen otomobil tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor.

Otomobil park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters dönerek bir süre sürükleniyor. Kaza sırasında park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle arkadaki aracın üstüne çıkıyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise dışarı çıkıyor.

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Araç Kağıthane Otomobil kaza takla attı
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