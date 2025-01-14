Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Park halindeki araçlara çarpıp takla attı! Ortalık birbirine girerken korkunç anlar kameralara yansıdı

Kağıthane'de yaşanan kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Bülent Karataş caddede 34 LCH 18 plakalı otomobilliyle hızla ilerlerken tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.
Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Karataş için çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başından yaralanan Karataş’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sürücünün kaza sırasında alkollü olmnadığı tespit edildi.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta süratle ilerlediği görülen otomobil tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor.
Otomobil park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters dönerek bir süre sürükleniyor. Kaza sırasında park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle arkadaki aracın üstüne çıkıyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise dışarı çıkıyor.