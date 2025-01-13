Diş ağrısıyla dişçiye gitti, prostat kanseri olduğunu öğrendi! Ağızda görülen bu semptomlara dikkat

"PROSTAT KANSERİ ÇENEDE METASTAZ YAPABİLİR"

Ağız ve diş cerrahı olarak çalışan Dr. Andrej Bozic , The Sun'a yaptığı açıklamada, "Prostat kanseri, diğer birçok kanser türü gibi çeneye metastaz yapabilir. Bunun nedeni çene kemiğinin zengin bir kan kaynağına ve aktif kemik iliğine sahip olması, burayı metastatik kanser hücrelerinin yerleşip büyümesi için uygun bir yer haline getirmesidir." dedi.