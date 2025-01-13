Diş ağrısıyla dişçiye gitti, prostat kanseri olduğunu öğrendi! Ağızda görülen bu semptomlara dikkat

Ağzınız sağlığınız hakkında çok şey söylüyor. İngiltere'den 78 yaşında sağlıklı bir adam sol alt küçük azı dişinin oynaması sonucu hızlı bir çözüm umuduyla diş hekimine gitti. Diş hekimi durumu değerlendirdikten sonra, daha fazla ağrıyı önlemek için en iyi çözüm yolunun dişi tamamen çekmek olduğuna karar verdi ancak diş çekiminden sonraki gün ve haftalarda adamın çenesi şişmeye başladı.
Sağlığı hakkında endişelenen adam, kontrol için tekrar doktora gittiğinde çekilen BT taramasında çenesinde bir lezyon olduğu ortaya çıktı. Yapılan ileri testler, prostat kanserinin vücudun diğer bölgelerine yayıldığı bir durum olan metastatik prostat kanseri olduğunu doğruladı.
Ağız ve diş cerrahı olarak çalışan Dr. Andrej Bozic , The Sun'a yaptığı açıklamada, "Prostat kanseri, diğer birçok kanser türü gibi çeneye metastaz yapabilir. Bunun nedeni çene kemiğinin zengin bir kan kaynağına ve aktif kemik iliğine sahip olması, burayı metastatik kanser hücrelerinin yerleşip büyümesi için uygun bir yer haline getirmesidir." dedi.
Çene bölgesinde metastatik prostat kanseri nispeten nadir görülür ancak ortaya çıktığında genellikle kanserin geniş bir alana yayıldığının bir işaretidir.
Çene metastazlarının belirtileri belirsiz olabilir ve sıklıkla daha yaygın diş problemlerini taklit edebilir; bu da diş hekimlerinin altta yatan daha ciddi durumları tespit etmesini zorlaştırabilir.
Dr. Bozic, "Hastalar çenede kalıcı şişlik, ağrı, belirgin bir neden olmaksızın dişlerin gevşemesi veya diş çekimi sonrası iyileşmenin gecikmesi gibi semptomlar yaşayabilirler" dedi. Ayrıca "Çenede uyuşma veya karıncalanma da görülebilir, bu sinir tutulumunun işareti olabilir" diyerek herkesi uyardı. Bu durumda, adamın diş çekiminden sonra oluşan şişlik önemli bir ipucuydu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum