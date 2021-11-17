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  4. Dişi hayvan bile giremiyor! Kadınlara yasak olan Aynoroz Adası'nın hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor!

Dişi hayvan bile giremiyor! Kadınlara yasak olan Aynoroz Adası'nın hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor!

17.11.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da bulunan Aynoroz Adası, her ne kadar dışarıdan herhangi bir ada gibi görünse de, onu diğer adalardan ayıran çok önemli bir özelliği var. Bu adaya, kadınların girmesi bin yıldır yasak.

Ortodoks rahiplerin yaşadığı Aynoroz Adası'na, dişi hayvan bile giremiyor. Gelin, dünyada kadınlara yasak olan en geniş bölge olarak tanınan Aynoroz Adası'nın hikayesine hep birlikte göz atalım...

KADINLARA BİN YILDIR YASAK

Aynoroz Adası'nın resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti'dir. Bu dış dünyadan izole edilmiş ada, Yunanistan toprakları içinde bulunuyor.
200'den fazla erkeğin yaşadığı Aynoroz'da halk, geçimini zeytin ve üzüm satarak sağlıyor.
Dinsel bir bölge olan Aynoroz'da, Rus Ortodoks rahipleri kalıyor.
Yunan, Osmanlı ve Bizans döneminde de bağımsızlığını korumayı başaran Aynoroz'a, 1045 yılından bu yana kadın girmesi yasak.
Bu durum, dünyada her ne kadar kişinin dolaşım hürriyetine karşıt bir tavır olarak görülse de, Aynoroz Adası'na kadınların girmesi yasağı asla kaldırılmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Adalar
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