Dişi hayvan bile giremiyor! Kadınlara yasak olan Aynoroz Adası'nın hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor!

Ortodoks rahiplerin yaşadığı Aynoroz Adası'na, dişi hayvan bile giremiyor. Gelin, dünyada kadınlara yasak olan en geniş bölge olarak tanınan Aynoroz Adası'nın hikayesine hep birlikte göz atalım...

KADINLARA BİN YILDIR YASAK

Aynoroz Adası'nın resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti'dir. Bu dış dünyadan izole edilmiş ada, Yunanistan toprakları içinde bulunuyor.

200'den fazla erkeğin yaşadığı Aynoroz'da halk, geçimini zeytin ve üzüm satarak sağlıyor.

Dinsel bir bölge olan Aynoroz'da, Rus Ortodoks rahipleri kalıyor.

Yunan, Osmanlı ve Bizans döneminde de bağımsızlığını korumayı başaran Aynoroz'a, 1045 yılından bu yana kadın girmesi yasak.