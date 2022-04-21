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Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre fiyatları açıklandı mı? Turlar ne zaman başlayacak? Ali Erbaş açıkladı!

21.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir süre önce sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 ve 2021'de yalnızca Suudi Arabistanlıların bir kısmı bu vazifelerini yerine getirebiliyorlardı. Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre fiyatları açıklandı mı? Turlar ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması ve detaylar haberimizde...

Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş birkaç gün önce beklenen açıklamayı yapmıştı. Peki Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre fiyatları açıklandı mı? Turlar ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklaması ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

DİYANET 2022 UMRE FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saalgını sebebiyle 2 yıldır yasaklanan hac ve umre ziyaretleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.
Umre fiyatlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

UMRE TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UMRE TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar başlayacağını belirtmişti.
İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yaptığı açıklama:
"Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.
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Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan
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