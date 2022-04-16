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Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

16.04.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yalnızca Suudi Arabistanlıların bir kısmı bu vazifelerini yerine getirebiliyorlardı. Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı. İşte detaylar...

Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan beklenen açıklama geldi. Peki Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklaması ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

DİYANET 2022 UMRE FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saalgını sebebiyle 2 yıldır yasaklanan hac ve umre ziyaretleri ile ilgili bugün açıklamada bulundu.
Öte yandan Umre fiyatlarının 19 Nisan Salı gününden sonra açıklanması bekleniyor.

UMRE TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UMRE TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar başlayacağını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.
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Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan
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