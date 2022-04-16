Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan beklenen açıklama geldi. Peki Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklaması ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde.
DİYANET 2022 UMRE FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saalgını sebebiyle 2 yıldır yasaklanan hac ve umre ziyaretleri ile ilgili bugün açıklamada bulundu.
Öte yandan Umre fiyatlarının 19 Nisan Salı gününden sonra açıklanması bekleniyor.
UMRE TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar başlayacağını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.
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