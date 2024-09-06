HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.09.2024 14:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye kayıp Narin'le yatıp kayıp Narin'le kalkıyor. Gözler bölgeden gelecek yeni bir habere çevrilmişken sıcak bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracının koltukları söküldü. Arabada yeni bulgulara rastlandığı belirtildi. Öte yandan dün aile ile tutuklu amcanın görüştüğü ortaya çıktı. Muhabir Ferit Demir bilgileri verirken, 'Diyarbakır ayağa kalkmış durumda' ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 17 gündür aralıksız devam ediyor. Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"AİLE, AMCAYLA GÖRÜŞTÜ"

Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşananları aktarırken yeni bilgilere yer verdi. Buket Güler ile Haber Masası'nda açıklamalarda bulunan Demir, "Amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandı.

Koltuklar söküldü, kriminal inceleme yapıldı. Dün aile de amca Güran ile görüşme yaptı. Kayıp Narin için Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" dedi.

8 KEZ ARANDI

8 KEZ ARANDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarını jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde yürütüyor.

Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİN KİMLİKLERİ TARANIYOR

ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİN KİMLİKLERİ TARANIYOR

Öte yandan mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak tarama yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp arama Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

İmamoğlu için kullandığı ifade kurultaya damga vurdu

İmamoğlu için kullandığı ifade kurultaya damga vurdu

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Olay olacak tepki: “Para adaleti böyle satın alırmış”

Olay olacak tepki: “Para adaleti böyle satın alırmış”

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR ve BETİMAR son anketini yayınladı

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR ve BETİMAR son anketini yayınladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.