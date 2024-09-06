"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 17 gündür aralıksız devam ediyor. Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanmıştı.
Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşananları aktarırken yeni bilgilere yer verdi. Buket Güler ile Haber Masası'nda açıklamalarda bulunan Demir, "Amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandı.
Koltuklar söküldü, kriminal inceleme yapıldı. Dün aile de amca Güran ile görüşme yaptı. Kayıp Narin için Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" dedi.
Narin Güran'ı arama çalışmalarını jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde yürütüyor.
Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.
Öte yandan mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak tarama yapıyor.