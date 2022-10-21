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  4. Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 5 aylık detaylı çalışma sonucu 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

Diyarbakır’da 5 aylık detaylı çalışma sonucu 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi. Kaçak göçmen sevkini sağlayan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak, doğu illerinden kente sevklerini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik detaylı çalışma yürüttü.
Organizatörlerin, kara yolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır’a sevk ettikleri ve kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak batı illerine taşınmasını sağladıkları tespit edildi. 18 Ekim’de yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
5 ay süren detaylı çalışmalar sonucunda 170 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında organizatörlerin de bulunduğu gözaltındaki 11 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Diyarbakır’da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
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Diyarbakır

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