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Doğal ağrı kesici, kansersavar, vitamin ve mineral kaynağı... Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

02.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca içini dışını yiyip kabuklarını çöpe attık. Halbuki doğal ağrı kesici, kanser savaşçısı, vitamin ve mineral kaynağı. Başta cilt hastalıkları olmak üzere birçok faydası var. Doğru besinlerle beslenip, egzersiz yapmanın yanı sıra doğal şifa kaynaklarını da doğru kullandığınız zaman sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Faydalarını öğrenince attığınız kabukları geri almak isteyeceksiniz...

Yıllarca içini dışını yiyip çöpe atılan kayısı çekirdeklerinin birçok faydası var. Başta kanser olmak üzere cilt bakımı, saç bakımını gibi faydalarının yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Kayısı çekirdeğinin içindeki vitamin ve mineraller saymakla bitmiyor.

KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Kayısı çekirdeğinin içeriğinde bulundurduğu A, D, K ve E vitaminleriyle bağışıklık problemleriyle savaşıyor.
Kanserle mücadelede önemli rol oynayan B17 vitaminini bünyesinde barındırıyor.
B17 vitamini sayesinde kanserli hücrelerin oluşumunu ya da var olan kanser hücrelerinin genişlemesini engelliyor.
İçeriğindeki çok sayıda vitaminle kayısı çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi bulunuyor.
Yüksek kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor. Bu sayede yüksek tansiyonu hastalarına destek oluyor. Kayısı çekirdeği yağı ise selülitlerin görünümünü azaltarak oluşumunu önlüyor ve kan dolaşımını düzenliyor. Kayısı çekirdeği yağı aynı zamanda cildi nemlendiriyor, kırışıklık önlüyor ve cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Kayısı çekirdeği, sivilcelerin azalmasında büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, kayısı çekirdeği yağı ağrıların azalmasında etkin rol oynuyor.
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Anahtar Kelimeler:
kayısı
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