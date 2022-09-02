Doğal ağrı kesici, kansersavar, vitamin ve mineral kaynağı... Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Yıllarca içini dışını yiyip çöpe atılan kayısı çekirdeklerinin birçok faydası var. Başta kanser olmak üzere cilt bakımı, saç bakımını gibi faydalarının yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Kayısı çekirdeğinin içindeki vitamin ve mineraller saymakla bitmiyor.

KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Kayısı çekirdeğinin içeriğinde bulundurduğu A, D, K ve E vitaminleriyle bağışıklık problemleriyle savaşıyor.

Kanserle mücadelede önemli rol oynayan B17 vitaminini bünyesinde barındırıyor.

B17 vitamini sayesinde kanserli hücrelerin oluşumunu ya da var olan kanser hücrelerinin genişlemesini engelliyor.

İçeriğindeki çok sayıda vitaminle kayısı çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi bulunuyor.