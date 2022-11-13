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Doğal antibiyotik olarak görülüyor: Vücudu zırh gibi koruyor! Kaşık kaşık yiyin

13.11.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artan grip ve nezleler yaşam kalitemizin düşmesine sebep oluyor. Grip ve nezlelerin yanı sıra Covid-19'da hayatımızda riskli durumlar oluşturuyor. Tüm hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmeye ve bağışıklığı güçlü tutmaya ihtiyaç duyuluyor. Her hafta içeceğiniz bir çorba doğal antibiyotik etkisi taşıyor.

Hastalıklara karşı etkili doğal ilaçlar bulunuyor. Bazı yiyecekler var ki vücuda şaşırtıcı etkiler sağlıyor. Çorbacıların vazgeçilmez lezzetlerinden olan işkembe de bu yiyecekler arasında bulunuyor. Özellikle kış aylarında sık sık içilmesi önerilen işkembenin birçok hastalıktan koruduğu söyleniyor. İşte işkembenin faydaları...

İŞKEMBE ÇORBASININ FAYDALARI

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
İşkembe faydaları saymakla bitmez. Bağışıklık sistemini güçlendiren işkembe sağlıklı bir vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri barındırmaktadır. Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir, B12 vitamini içeren işkembe sayesinde hastalık günlerinden hızlı şekilde kurtulabilirsiniz. Vücut direncini yükselten, enfeksiyonla mücadele eden işkembe çorba ve diğer yemek türleri ile size ilaç gibi gelecektir.

KAS VE KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

KAS VE KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Kas ve kemik gelişimini desteklemek için protein oranı yüksek besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. İşkembe çorbası da güçlü bir protein kaynağı olarak öğünlerinize girebilir. İşkembe çorbası faydaları arasında kas kütlesini korumak ve düzenli tüketimde kas oranını yükseltmek de yer alıyor.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR
İşkembede antioksidan maddeler yer almaktadır. Uzmanlar kanserden korunmak için çok iyi temizlenmiş ve pişirilmiş işkembe tüketilmesini önermektedir. Vücuda yayılmaya çalışan virüs ve bakterileri yok etmek için düzenli olarak işkembe çorbası tüketebilirsiniz. Doğal antioksidanlar ile beslendiğinizde vücudunuz daha dirençli ve güçlü olacaktır.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
İşkembe çorbasının besin değeri yüksek olduğu için tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi oluşturur. İşkembede enerji veren, mideyi tok tutan mineraller yer alır. İşkembe çorbası genellikle gece ya da sabah vakitlerinde tüketilen bir çorbadır. Bu saatlerde tüketildiğinde mideyi yormaz ve uzun süre acıkma hissi uyandırmaz.

KOLAJEN DESTEĞİ VEREREK GENÇ BİR CİLT SAĞLIYOR

KOLAJEN DESTEĞİ VEREREK GENÇ BİR CİLT SAĞLIYOR
İşkembe genellikle çorba olarak tüketilir. İşkembe çorbasının faydaları ise hücre oluşumunu yakından ilgilendirir. Kolajen üretimini artıran işkembe çorbası, doku hasarını kısa zamanda iyileştirir. İşkembe çorbasını sık sık tükettiğinizde yaşlanmayı erteleyebilir daha genç görünebilirsiniz. Üstelik cilt ve saç sağlığını korumak için de işkembe çorbası tüketebilirsiniz.
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