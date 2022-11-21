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Doğal viagra etkisi yaratıyor! Ereksiyon için en etkili ipuçları

21.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik üstü kapalı bir kutu olarak görülüyor. Toplumda birçok kişi cinsel sorunlar yaşasa da bu sorunları anlatmaya utanıyor. Çevreden duyulan yanlış bilgiler ile cinsel sorunları tedavi etmeye çalışıyor. Uzmanlar ereksiyon olmak için kullanılan viagranın etkisinde olacak etkili ipuçlarını açıklıyor.

Ereksiyon olamamak erkeklerin yaşadığı cinsel problemler arasında bulunuyor. Uzmanlara göre arada bir yaşanan ereksiyon olamama durumu normal olarak görülüyor. Ancak bu durumun sürekli olarak tekrarlanması psikolojik açıdan da zorlanmalara yol açıyor. Dünya üzerinde bu problemin en büyük çözümü olarak bilinen viagra yerine doğal faktörlerden yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki ipuçlarını deneyebilirsiniz.

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Ereksiyon problemi yaşamaya neden olan en büyük etken stres, endişe ve fazla alkol kullanımı olarak görülüyor. Cinselliği daha etkili bir hale getirmek için ilk olarak bu etkilerden uzak durmanız gerekiyor.

VİAGRA ETKİSİ YARATAN İPUÇLARI

EGZERSİZ YAPMAK

EGZERSİZ YAPMAK
Obezite veya aşırı kilolu olmak, kaygı veya stresle birlikte erektil disfonksiyonun temel nedenlerinden bazılarıdır. Bu nedenle, yalnızca ereksiyon elde etme olasılığını artırmak için değil, aynı zamanda kişinin Viagra'ya ihtiyaç duymadan bunları sürdürme yeteneğini artırmak için düzenli egzersiz yapmaları tavsiye edilir. Düzenli egzersiz, zihinsel stresi azaltırken obezite ile mücadeleye yardımcı olabilir.

KİLO VERMEK

KİLO VERMEK
Erektil disfonksiyonun temel nedeni olan obezitedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak ve düzenli egzersiz yaparak belinizi doğal yoldan inceltin.

ALKOL KULLANIMINI AZALTMAK

ALKOL KULLANIMINI AZALTMAK
Birçok kişi partnerle yapılan seksin tadını çıkarmak için bol miktarda alkol içmenin gerekli olduğuna inanıyor. Ancak tam tersine, çok fazla alkol tüketmek, kişinin bu konuyu açmakta zorlanmasının nedeni olabilir. Bu nedenle haftada 14 üniteden fazla alkol tüketilmemesi tavsiye edilir.

SİGARADAN UZAK DURMAK

SİGARADAN UZAK DURMAK
Ereksiyonlar, penise giden kan dolaşımının fiziksel uyarı veya başka herhangi bir faktörle artmasıyla elde edilir. Sigara içmek, kan damarlarını daraltarak ereksiyonu sürdürmeyi zorlaştırdığı için vücuttaki çeşitli organlara kan akışını olumsuz etkiler. Bu nedenle sigara içen erkekler, diğerlerine göre ereksiyon problemlerine daha yatkındır. Kanser çubuğunun ayrıca yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol için risk taşımaktadır. Bu nedenle, Viagra olmadan ereksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğini geliştirmek için, sigarayı sonsuza kadar bırakmanız önerilir.
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