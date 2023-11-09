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  4. Dökülen akaryakıtı poşetlere, bidonlara doldurdular! Yer: Şırnak... Sosyal medya TIR kazası sonrası şaşkına çeviren görüntüleri konuşuyor

Dökülen akaryakıtı poşetlere, bidonlara doldurdular! Yer: Şırnak... Sosyal medya TIR kazası sonrası şaşkına çeviren görüntüleri konuşuyor

09.11.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ta kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. TIR'ın kaza yapmasının ardından hasar gören yakıt tankerinden yola akaryakıt sızdı. Akaryakıt yol kenarına birikince vatandaşlar da ellerine geçen bidonlar ve poşetlerle akaryakıtı topladı. Ortaya şaşkına çeviren görüntüler çıktı.

Sosyal medya, Şırnak'ta meydana geldiği belirtilen bir TIR kazası sonrası ortaya çıkan şaşırtıcı görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada hızla yayılan olayda bir TIR'ın kaza yapmasının ardından TIR'ın yakıt tankerinin zarar gördüğü ve içinde akaryakıtın yola döküldüğü belirtildi.


Günün önemli manşetleri

KAZA SONRASI ŞAŞIRTAN ANLAR! DÖKÜLEN AKARYAKITI TOPLADILAR

Söz konusu görüntülerde yol kenarında akaryakıtın biriktiği görüldü.

YOL KENARINDA BİRİKEN AKARYAKITI TOPLAMAYA BAŞLADILAR

YOL KENARINDA BİRİKEN AKARYAKITI TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların da bidonlar ve poşetlerle gelip dökülen akaryakıtı toplamaya başladığı anlar yer aldı.

ELLERİNE GEÇEN POŞET VE BİDONLARA DOLDURDULAR

ELLERİNE GEÇEN POŞET VE BİDONLARA DOLDURDULAR

Vatandaşlardan bazıları akaryakıtı bidonlara doldururken bazılarının da ellerine geçen poşetlerle akaryakıtı topladığı görüldü.

O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Tır Akaryakıt kaza
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