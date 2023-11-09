Dökülen akaryakıtı poşetlere, bidonlara doldurdular! Yer: Şırnak... Sosyal medya TIR kazası sonrası şaşkına çeviren görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya, Şırnak'ta meydana geldiği belirtilen bir TIR kazası sonrası ortaya çıkan şaşırtıcı görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada hızla yayılan olayda bir TIR'ın kaza yapmasının ardından TIR'ın yakıt tankerinin zarar gördüğü ve içinde akaryakıtın yola döküldüğü belirtildi.
Söz konusu görüntülerde yol kenarında akaryakıtın biriktiği görüldü.
Görüntülerde, çevredeki vatandaşların da bidonlar ve poşetlerle gelip dökülen akaryakıtı toplamaya başladığı anlar yer aldı.
Vatandaşlardan bazıları akaryakıtı bidonlara doldururken bazılarının da ellerine geçen poşetlerle akaryakıtı topladığı görüldü.
O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum geldi.