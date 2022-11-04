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  4. Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını giderir, eklem ağrısını dindirir, akne izlerini yok eder

Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını giderir, eklem ağrısını dindirir, akne izlerini yok eder

04.11.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hardal yağı tahmin edemeyeceğiniz kadar sağlık faydası ile doludur. Hem lezzetli bir baharat hem de faydalı bir besin olan hardal yağı, başta iltihap giderici olmak üzere birçok faydası bulunuyor. Hardal yağı, aynı zamanda saçların uzamasını hızlandırır, eklem ağrılarını dindirir ve kulak kaşıntısını dindirir.

Hardal yağı, güçlü bir doğal uyarıcıdır. MÖ 3000 civarında Hindistan'da yetiştirilen hardal, alternatif tıbbın da en gözde bitkilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Hardal yağı, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlleri, aktioksidanlar ve minerallerle doludur.

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Hardal yağındaki glukozinolat, istenmeyen bakteri ve diğer mikropların büyümesini engeller. Hardal yağı ayrıca mantarların neden olduğu deri döküntülerini ve enfeksiyonları tedavi edebilecek güçlü antifungal özellikler içerir.

HARDAL YAĞININ 5 MUHTEŞEM FAYDASI

EKLEM AĞRISINI HAFİFLETİR

EKLEM AĞRISINI HAFİFLETİR

Hardal yağı ile düzenli olarak masaj yaparsanız eklem veya kas ağrılarını hafifletebilir. Hardal yağı, iltihabı azaltabilir. Hardal yağı bir tür omega 3 yağ asidi olan alfa linolenik asit içerdiğinden, artrit hastalarına da yardımcı olabilir. Eklem sertliği ve kas rahatsızlığını rahatlatabilir.

KULAK KAŞINTISINI HAFİFLETİR

KULAK KAŞINTISINI HAFİFLETİR

Antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı hardal yağı kulak enfeksiyonları ve kaşıntı gibi yaygın rahatsızlıkları tedavi eder. Ayrıca kulak kirinin yumuşamasını ve şişmesini sağlar. Bundan sonra kolayca çıkarılabilir. Bu nedenle kulaklarınızı sağlıklı tutmak için her kulağa 5 damla uygulayın. Ancak kulaklarınıza yağ sürmeden önce kulak problemi olanlar mutlaka bir doktora danışmalıdır.

CİLT İÇİN FAYDALIDIR

CİLT İÇİN FAYDALIDIR

Hardal yağının cildiniz için sunacağı çok şey vardır. Bir dizi vitamin, Omega 3 yağ asitleri ve alfa linolenik asit içerir, bunların tümü koyu lekelerin ve akne izlerinin görünümünü en aza indirmeye, cilt tonunu iyileştirmeye ve cildinizi yumuşak ve esnek hale getirmek için tamamen nemlendirmeye yardımcı olabilir. Geceleri doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz; sabah yüzünüzü yıkayın.

SAÇ UZAMASINI HIZLANDIRIR

SAÇ UZAMASINI HIZLANDIRIR

Hardal yağı kokusu hoşunuza gitmeyebilir. Hardal yağı, kan dolaşımını artırmaya yardımcı olduğu için saçların uzamasını destekler. Bir dizi saç problemini tedavi ederken saçınızı güçlendirir ve besler.

YEMEK PİŞİRMEK İÇİN KULLANILIR

YEMEK PİŞİRMEK İÇİN KULLANILIR

Doğru yemeklik yağı seçmek genel sağlığınıza yardımcı olabilir. Hardal yağının temel vitaminler, mineraller ve omega 3 yağ asitlerinde bol miktarda bulunması onu mutfakta bir zorunluluk haline getiriyor. Ek olarak, daha az doymuş yağ içerir. Tadı ve aromayı artırmanın yanı sıra cildi, saçları, eklemleri, kasları ve kalbi etkileyen çeşitli durumları da tedavi eder. Bu nedenle, yemek pişirmek için idealdir!

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