Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını giderir, eklem ağrısını dindirir, akne izlerini yok eder

Hardal yağı, güçlü bir doğal uyarıcıdır. MÖ 3000 civarında Hindistan'da yetiştirilen hardal, alternatif tıbbın da en gözde bitkilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Hardal yağı, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlleri, aktioksidanlar ve minerallerle doludur.

Hardal yağındaki glukozinolat, istenmeyen bakteri ve diğer mikropların büyümesini engeller. Hardal yağı ayrıca mantarların neden olduğu deri döküntülerini ve enfeksiyonları tedavi edebilecek güçlü antifungal özellikler içerir.