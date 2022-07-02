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Dolandırıcıların yeni yöntemi kuyumcuları bile şaşkına çeviriyor! 'Atölyelere gönderip, ateşle erittiriyoruz'

02.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların görünüşüyle gerçeğini aratmayan sahte altınları, kuyumcuları bile şaşırtıyor. Kuyumcu esnafı Sergen Kavartkurt, ''Kaplamanın anlaşılmaması için genelde ürünler ayar testine girerken kilit kısmındaki ayara bakılır. Personel yanılabiliyor ama ürün yakıldığı zaman kaplama olduğu ortaya çıkıyor. Ama kilide bakıp yanılan çok personel arkadaşımız var'' derken başka bir esnaf, ''Çok güzel kaplama yapıyorlar. İçi sahte oluyor. Anadolu’nun hiçbir tarafında kolay kolay anlaşılmaz'' dedi.

Son dönemde artan hırsızlık ve dolandırıcılık olayları, kuyumcuların ortak sorunu oldu. Kuyumcu esnafı, önceden tek başına dükkanları gezen hırsızların şimdilerde gruplar halinde gezdiğini, dolandırıcıların ise gerçeğini aratmayan kaplama altın ile esnafı kandırmaya çalıştığını söyledi. En güvenli yatırım aracı olarak bilinen altının değeri her geçen gün artarken, kuyumcu esnafı da dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kendi tedbirlerini alıyor.

Hırsızların en bilindik yönteminin 'dikkat dağıtma' olduğunu söyleyen kuyumcu esnafı Nuriye Altaş, hırsızların birkaç kişi olarak dükkana geldiklerini, bir kişinin ürünle ilgilenirken, diğerinin de hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini ifade etti.

''GRAMAJIN TUTUP TUTMADIĞINI KONTROL EDERİZ''

Bazı şahısların sahte altın satmaya çalıştığını da ifade eden Altaş, "Sabit gramları olan ürünler vardır. Örneğin çeyrek, cumhuriyet, Reşat altın gibi. İlk önce elimize aldığımız zaman ağırlıklarını kontrol ederiz. Sonrasında tartıya koyarak gramajının tutup tutmadığını kontrol ederiz. Gerektiği zaman tezgaha alarak altının çıkardığı sesi almaya çalışırız.
Bileziklerin içinde patentleri var, garantisine bakarız. Bu gibi yöntemler ile altının sahte olup olmadığını anlamaya çalışırız. Elimizle yaptığımız kontrolden emin olmadığımız durumlarda, taşa sürterek, ayar suyuyla altın olup olmadığını anlamaya çalışırız. Şüphelendiğimiz durumlarda ise atölyelere gönderip, ateşle erittiriyoruz. Bu sayede içindeki maddenin altın olup olmadığını anlıyoruz" dedi.

"ÜRÜNÜ PEÇETEYE SAKLAYIP ÇALMAYA ÇALIŞTILAR"

"ÜRÜNÜ PEÇETEYE SAKLAYIP ÇALMAYA ÇALIŞTILAR"
Daha önce birçok hırsızlık olayı ile karşılaştıklarını kaydeden Altaş, "Dikkatimin dağılmasını fırsat bilen hırsızlar, cüzdanın arkasına bilezik saklayarak almaya çalıştırlar. Bunun dışında, tezgaha çanta koyup arkadaşlarımızın görüşünü keserek önündeki ürünlerden almaya çalıştılar. Elindeki peçeteye saklayıp veya gömleğinin içine atarak ürün çalmaya çalıştılar" diye konuştu.

"ÜRÜN YAKILDIĞI ZAMAN KAPLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR"

"ÜRÜN YAKILDIĞI ZAMAN KAPLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR"
Bir diğer kuyumcu esnafı Sergen Kavartkurt ise son zamanlarda hırsızların altın kaplama yöntemini kullandığını ifade etti. Kavartkurt, "Kaplamanın anlaşılmaması için genelde ürünler ayar testine girerken kilit kısmındaki ayara bakılır. Personelimiz yanılabiliyor ama devamında ürün yakıldığı zaman kaplama olduğu ortaya çıkıyor.
Ama kilide bakıp yanılan çok personel arkadaşımız var. Bu sektörde eski olanlar ilk bakışta altının sahte olup olmadığını eline aldıklarını anlayabiliyor. Çok iyi kaplamalar var, bunların anlaşılması için ayar testine girmesi, atölyede yakılması lazım" şeklinde konuştu. Hırsızların artık grup halinde gezdiğini ifade eden Kavartkurt, "Hırsızlar son zamanlarda tek başına değil de grup halinde gelip, müşteri gibi davranarak personelin kafasını karıştırmaya çalışıyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu dolandırıcı
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