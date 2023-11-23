Dolandırıcılık davasında Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme! ''Yok oldu, buharlaştı''

Gazeteci Fatih Altaylı, futboldaki dolandırıcılık krizi hakkında kendi YouTube kanalından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'e göndermelerde bulunan Altaylı, "Bu davada asıl unsur Fatih Terim iken Fatih Terim ortada görünmemeye başladı birden" dedi. İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları...



"DAVAYI OKUDUM, HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM" "20 milyon Dolar Arda'nın futbol hayatı boyunca kazandığı paranın tamamı değilse bile önemli bir bölümüdür. Diyorlar ki; Emre ve Arda kerdi alıp bu işe verdi. Okudum bu davayı. Hiçbir şey anlamadım. O kadar karışık ki dün söylediğim doğru, bu iş uzun yıllara kadar sürer bu dava. Bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı çok emin olamıyorum."

"BİR SÜRÜ TUTARSIZLIK VAR" "Çünkü bir sürü tutarsızlık var. Bu hafta sonu da bunu konuşalım istiyorum aslında. Rezan Epözdemir'i davet ettim sırf bu davayla ilgili anlatsın diye. Diyenler olacak bu tek yanlı olacak diye. Doğru, en azından Rezan Epözdemir anlattıktan sonra karşı tarafında yani Seçil Erzan tarafında bir söz hakkı olacaktır. Onların da avukatları istiyorsa kapımız onlara da açık olacaktır ama ben konuyu anlamaya çalışıyorum."

"FUTBOLCULARI KANDIRMAK İÇİN BANKANIN ADINI KULLANMIŞ OLABİLİR" "Benim anladığım şu: Bu fon bence bankaya falan ait değil. Seçil Erzan futbolcuları kandırmak için bankanın adını kullanmış olabilir, futbolcular Fatih Terim de bu işin içinde olduğu için bu işe inanmış olabilirler. Bunun bankaya ait olduğunu..."

"FATİH TERİM ORTADA GÖRÜNMEMEYE BAŞLADI" "Çünkü, bu davada asıl unsur Fatih Terim iken Fatih Terim ortada görünmemeye başladı birden. Bu fon ilk ortaya çıkınca Fatih Terim fonu değil miydi bu? Seçil Erzan'la avukatını evlendirmeye kalkışan Fatih Terim değil miydi? Ben bunu aylar önce yazdım. Fatih Terim'in avukatı Seçil Erzan ile nişanlandı ve Fatih Terim tanıştırıyor evlenin diye."