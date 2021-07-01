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Donald Rumsfeld kimdir, nereli? Donald Rumsfeld kaç yaşında öldü? Irak ve Afganistan'ın işgalini planlayan isimlerdendi!

01.07.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in ölümünün basına yansıması sonrası "Donald Rumsfeld kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı. Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynadığı bilinen Rumsfeld'in ailesi Rumsfeld'in New Mexico'daki evinde öldüğünü açıkladı. Peki Donald Rumsfeld kimdir, nereli? Donald Rumsfeld kaç yaşında öldü? İşte Irak ve Afganistan'ın işgalini planlayan isimlerden olan Donald Rumsfeld hakkında detaylar...

Vatandaşlar "Donald Rumsfeld kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı. ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in New Mexico'daki evinde öldüğü açıklandı.
Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan isimlerden olan Rumsfeld'in ailesi Rumsfeld'in New Mexico'daki evinde öldüğünü yaptığı açıklama ile bildirdi. Peki Donald Rumsfeld kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Donald Rumsfeld kimdir?

Donald Rumsfeld, 88 yaşında öldü. Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli bir rol oynamış olan ABD'nin eski Savunma Bakanı Rumsfeld'in ailesi tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, Rumsfeld'in New Mexico'daki evinde öldüğü ifade edildi.
Ölüm haberi sonrası "Donald Rumsfeld kimdir?" sorusu da merak edilmeye başlandı.
9 Temmuz 1932 doğumlu Donald Henry Rumsfeld, iki ayrı ABD hükûmetinde Savunma Bakanı olarak görev yapmış Amerikalı siyasetçidir. 4 dönem süresince Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde Illinois temsilcisi olarak görev almıştır.

"En genç savunma bakanı" ünvanı almıştı

"En genç savunma bakanı" ünvanı almıştı
1973-1974 seneleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO örgütü nezdindeki elçilik görevini de üstlenmiştir. 1975-1977 seneleri arasında Gerald Ford Hükümeti'nde 13. Savunma Bakanı olan isim, o dönemki görevi sırasında Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en genç Savunma Bakanı olarak bilinmekteydi.

Irak ve Afganistan'ın işgalini planlayan isimlerdendi

Irak ve Afganistan'ın işgalini planlayan isimlerdendi
ABD hükûmetinde 2001-2006 seneleri arasında 6 yıla yakın bir süre 21. Savunma Bakanı olarak görev almıştır. Görevinin son senesinde 74 yaşında olarak bu sefer ABD tarihinin en yaşlı savunma bakanı olarak tanınmıştır. ABD'nin 2003 senesinde Irak'ı işgal etme planının mimarı ve planlayıcısı olarak bilinmektedir. 8 Kasım 2006 tarihinde görevinden ayrılmak zorunda kalan Donald Rumsfeld, 30 Haziran 2021 tarihinde ölmüştür.
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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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