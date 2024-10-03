Donald Trump Türk vatandaşını etiketledi, sosyal medya yıkıldı! Kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor!

Donald Trump'ın etiketlediği Türk vatandaşı bir anda gündem oldu. Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri için çalışmalarına devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, X hesabından yaptığı bir paylaşımla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

TRUMP, TÜRK KULLANICIYI ETİKETLEDİ

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Trump, yanlışlıkla bir Türk kullanıcının hesabını etiketledi.

Söz konusu paylaşımda Trump, “Gönderimi beğendiğiniz için teşekkürler! Size Kuzey Carolina için önemli seçim bilgileri göndereceğim. Donald J. Trump için 5 Kasım'da oy vermeye hazır olun” dedi.

ŞAŞTI KALDI: “LAN NE OLUYOR BENİ NİYE ETİKETLEDİ BU”

Trump'ın kendisini etiketlediğini gören Türk kullanıcı, gözlerine inanmadı. Yaşadığı şoku atlatan Türk kullanıcı Trump’ın paylaşımı karşısında şaşkınlığını belli ederek, “Lan ne oluyor beni niye etiketledi bu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım ise 1,5 milyondan fazla görüntüleme alırken, gelen yorumlar ise tebessüm ettirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;