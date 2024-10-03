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  4. Donald Trump Türk vatandaşını etiketledi, sosyal medya yıkıldı! Kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor!

Donald Trump Türk vatandaşını etiketledi, sosyal medya yıkıldı! Kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.10.2024 09:09
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Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Türk kullanıcıyı etiketleyince sosyal medya yıkıldı. Türk kullanıcı Trump tarafından etiketlenince şaşkına dönerken "Lan ne oluyor beni niye etiketledi bu" diye yazdı. Söz konusu paylaşım 1,5 milyondan fazla görüntüleme aldı, gelen yorumlar ise herkese tebessüm ettirdi.

Donald Trump'ın etiketlediği Türk vatandaşı bir anda gündem oldu. Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri için çalışmalarına devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, X hesabından yaptığı bir paylaşımla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

TRUMP, TÜRK KULLANICIYI ETİKETLEDİ

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Trump, yanlışlıkla bir Türk kullanıcının hesabını etiketledi.

Söz konusu paylaşımda Trump, “Gönderimi beğendiğiniz için teşekkürler! Size Kuzey Carolina için önemli seçim bilgileri göndereceğim. Donald J. Trump için 5 Kasım'da oy vermeye hazır olun” dedi.

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ŞAŞTI KALDI: “LAN NE OLUYOR BENİ NİYE ETİKETLEDİ BU”

Trump'ın kendisini etiketlediğini gören Türk kullanıcı, gözlerine inanmadı. Yaşadığı şoku atlatan Türk kullanıcı Trump’ın paylaşımı karşısında şaşkınlığını belli ederek, “Lan ne oluyor beni niye etiketledi bu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım ise 1,5 milyondan fazla görüntüleme alırken, gelen yorumlar ise tebessüm ettirdi.

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İşte o yorumlardan bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Donald Trump türk
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