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Dr. Mehmet Öz uyardı: Sağlıklı sanıyorsunuz ama yavaş yavaş zehirliyor! Yemeden önce bir daha düşünün

19.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Birçok yiyecek sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlar sağlıklı sanılarak severek yenilen yiyeceklerin de zararlı olduğunu belirtiyor. Dr. Mehmet Öz, faydalı sanılan ama içerisinde gizli şeker bulunan riskli yiyecekleri açıkladı.

Ülkemizde şeker tüketimi oldukça yaygın. Her geçen gün şekerin zararlarını belirten açıklamalar yapılıyor. Şeker denilince akla gelmeyen yiyeceklerin içerisinde bile yüksek oranda şeker bulunuyor. Bu da sağlık için risk oluşturuyor. Dr. Mehmet Öz "Her gün tercih ettiğimiz birçok yiyeceğin içinde, yaptığınız rejimi ve egzersizleri boşa çıkaracak oranda gizlenmiş şeker olabilir. Hangi diyet planını takip ederseniz edin, evrensel olan tek kural var: Ne kadar az şeker, o kadar iyi." diyor.

GİZLİ ŞEKER İÇEREN YİYECEKLER

YULAF

YULAF
Kalbe iyi gelir, tahıl ve lifle doludur ancak her yulaf aynı değildir. Bazı aromalı yulaflar 100 gramında 22 grama kadar ilave şeker içerir. Eğer şekerli çay, portakal suyu gibi tipik kahvaltı içeceklerinden biriyle yerseniz daha evden çıkmadan günlük önerilen ilave şeker kullanım hakkınızı doldurmuş olursunuz. Sade yulaf, taze meyve ve biraz tarçınla sağlıklı bir kahvaltı yapmayı deneyin.

SALATA SOSU

SALATA SOSU
Sağlıklı bir salatanın büyük bir şeker kaynağı olabileceğini tahmin etmezsiniz, ancak eklediğiniz soslar düşündüğünüzden çok şekerli olabilir. Markette sosunuzu seçerken mutlaka etiketi okuyun ve dışarıda sipariş verirken kullanılan sosun ne olduğunu sorun. Zeytinyağıyla sirke veya taze limonla biraz tuz ve karabiberli sosları tercih etmeye çalışın. Kremalı soslar da aşırı kalori ve yağ içerir.

MEYVELİ SMOOTHİE

MEYVELİ SMOOTHİE
Teoride sağlıklı görünseler de meyveler doğal olarak şeker bakımından zengindir.Smoothie’nizdeki bazı meyveleri yapraklı sebzelerle değiştirmeyi deneyin, süslemesinde şeker yerine çiğ yemişler ve tohumları kullanın.

YEŞİL İÇECEKLER

YEŞİL İÇECEKLER
Etiketinde organik, GDO’suz, vegan, glütensiz ve koruyucu içermez yazan ve tamamen sebzelerden oluşan yeşil içecekler sağlıklı görünür. Maalesef, bazen eklenen meyveler nedeniyle yüksek oranda şekerle doludur. Şekeri meyveden almanız insülini yükseltmediği anlamına gelmiyor.

PROTEİN BAR

PROTEİN BAR
Bazı enerji barları 20 gram proteinle birlikte günlük ihtiyacınız olan vitamin ve minerallerin yüzde 20’sini karşılasa da maalesef bir bedeli var. Günde binlerce kalori yakan profesyoneller için bu barlar kolay bir öğün, ancak normal insanlar için aynı faydayı sağlamıyor. Özellikle de bu ürünü atıştırmalık olarak yediğinizi düşünürsek, sağlıksız bir ani şeker yükselişi ve fazla kaloriye sebep olabilir. Eğer bunu yeme konusunda ısrarcıysanız besin değerlerini gösteren etikete bakın; ilk dört ürün şeker, şurup, çikolata ve ‘ose’ ile biten herhangi bir kelime (bu şeker olduğu anlamına gelir) olmasın.
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yulaf soğuk çay tarifi smoothie protein bar sos
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