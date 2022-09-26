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  4. Drift festivalindeki müstehcen görüntüler çok konuşulmuştu! Dansçılardan da tepki geldi: Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Drift festivalindeki müstehcen görüntüler çok konuşulmuştu! Dansçılardan da tepki geldi: Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

26.09.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen drift festivalindeki müstehcen görüntülerin yankısı devam ediyor. Demre Drift ve Tuning Fest'te yer alan görüntüler sosyal medyada ses getirmiş, olayın hemen ardından Demre Belediyesi'nden açıklama gelmişti. Görüntülerin gündem olmasının ardından aynı işi yapan dansçılar da yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'teki görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Festivaldeki dansçıların müstehcen anları tepkilere neden oldu. Olayın ardından Demre Belediyesindan açıklama geldi. Açıklamada, "Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken vs kişiler ile anlaşması yoktur. Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız." denildi. Peş peşe gelen tepkilerin ardından bir açıklama da dansçılardan geldi.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Benzer etkinliklerde dans gösterilerinde bulunan Dansçı Yağmur Şimşek yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Şimşek şu ifadeleri kullandı; "Bir işi profesyonel yapanlar kadar eline yüzüne bulaştıranlar da olacaktır. Yıllardır bu piyasada olup bunu meslek edinmiş biri olarak size o görüntüleri sunmadığım için gururluyum.
DM kutumu dolduran haber mesajlarının ardından yıllardır dansın suç olmadığını, müzik ve dansın ayrılmaması gerektiğini savunan biri olarak; kucak dansı yapıp kendini elleten, üzerine içki döküp sütyen sallayan kızları doğru bulmadığımı açıklamak mecburiyetinde hissettim.
Açıklamanın derinliğini anlamayanlar olacaktır. Ancak benimle fotoğraf çekilirken sarılmalarına, dokunmalarına bile müsaade etmediklerim anlayacaklardır."

BELEDİYE BAŞKANI: TEZGAH

BELEDİYE BAŞKANI: TEZGAH
Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kocakaya, “Bugün düzenlemiş olduğumuz drift festivalinde, nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
antalya Dans Drift müstehcen
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