DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

DSİ işçi alımında süreç son hızıyla sürüyor.27 Ağustos’a kadar başvurular tamamlamıştı. Noter huzurunda kura çekimi sonrası kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vatandaşlar DSİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı yapılacak. İlgiyle takip edilen sınav öncesi sınava katılacak kişilerin tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi ise bugün yapılıyor. DSİ kura çekimi Noter tarafından ve kamera kaydı alınarak yapılacak.

Daha sonra sonuçlar kurum internet adresinde ilan edilecek. Pandemi sebebiyle kura çekimine kısıtlı aday kabul edilecek aday haricinde hiç kimse kampüse alınmayacak.

DSİ sınavının öncesinde sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenmiş olan adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrı şekilde tebligat yapılmayacak. Sınavı kazananların listesi ise henüz açıklanmadı.