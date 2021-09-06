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DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

06.09.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen DSİ işçi alımında süreç devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını 27 Ağustos’a kadar tamamlamıştı. Sınavın öncesinde katılacak adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriliyor. Peki DSİ kura sonuçları açıklandı mı? DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

DSİ işçi alımında süreç son hızıyla sürüyor.27 Ağustos’a kadar başvurular tamamlamıştı. Noter huzurunda kura çekimi sonrası kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vatandaşlar DSİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı yapılacak. İlgiyle takip edilen sınav öncesi sınava katılacak kişilerin tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi ise bugün yapılıyor. DSİ kura çekimi Noter tarafından ve kamera kaydı alınarak yapılacak.
Daha sonra sonuçlar kurum internet adresinde ilan edilecek. Pandemi sebebiyle kura çekimine kısıtlı aday kabul edilecek aday haricinde hiç kimse kampüse alınmayacak.
DSİ sınavının öncesinde sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenmiş olan adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrı şekilde tebligat yapılmayacak. Sınavı kazananların listesi ise henüz açıklanmadı.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı daha sonra anlaşılmış olan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
sınav DSİ

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