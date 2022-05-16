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DSİ personel alımı başvuruları başladı mı 2022? DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

16.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre 3 bin 231 personel alımı yapılacak. Birçok kişi internette, DSİ personel alımı başvuruları başladı mı 2022? DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

DSİ personel alımı ile ilgili beklenen açıklama geçtyiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmıştı. 3 bin 231 personel alınacağının duyurulmasının ardından DSİ personel alımı başvuruları başladı mı 2022? DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih yok. Fakat personel alımına ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI KADROLARI NELERDİR?

DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI KADROLARI NELERDİR?
Devlet Su İşleri (DSİ), 3 bin 231 personel alımı kadroları ise şu şekilde: 1060 Muhafaza Memuru, 1114 Mühendis, 392 veteriner Hekim, 196 Destek Personeli, 182 Büro Personeli, 100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 50 Bekçi, 24 Avukat, 23 Laborant, 23 Biyolog, 23 Diğer Teknik Hizmet personeli, 12 Pilot, 10 Tekniker, 10 Sağlık Teknikeri, 6 Teknisyen, 6 Helikopter Makinisti,

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN 'DSİ' AÇIKLAMASI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN 'DSİ' AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 5064 kişilik kadro ile personel alımı yapacağını daha önce de bildirmişti.
2022 Mart ayında yapılan duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanı bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek için 5064 kişilik kadro ile alım yapacağını bildirmişti.
Alımlar OGM ve DSİ bünyesine yapılacağı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından OGM Personel alımları gerçekleştirildi. Şimdi gözler DSİ'ye ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi.
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Anahtar Kelimeler:
DSİ
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