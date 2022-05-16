DSİ personel alımı başvuruları başladı mı 2022? DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

DSİ personel alımı ile ilgili beklenen açıklama geçtyiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmıştı. 3 bin 231 personel alınacağının duyurulmasının ardından DSİ personel alımı başvuruları başladı mı 2022? DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

DSİ 3 bin 231 personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih yok. Fakat personel alımına ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI KADROLARI NELERDİR? Devlet Su İşleri (DSİ), 3 bin 231 personel alımı kadroları ise şu şekilde: 1060 Muhafaza Memuru, 1114 Mühendis, 392 veteriner Hekim, 196 Destek Personeli, 182 Büro Personeli, 100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 50 Bekçi, 24 Avukat, 23 Laborant, 23 Biyolog, 23 Diğer Teknik Hizmet personeli, 12 Pilot, 10 Tekniker, 10 Sağlık Teknikeri, 6 Teknisyen, 6 Helikopter Makinisti,

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN 'DSİ' AÇIKLAMASI Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 5064 kişilik kadro ile personel alımı yapacağını daha önce de bildirmişti.

2022 Mart ayında yapılan duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanı bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek için 5064 kişilik kadro ile alım yapacağını bildirmişti.