DSÖ'den 'Yaz Covid'i alarmı! "Dünya çapında baskın hale geldi" diyerek uyardı

İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğu yönünde bir kanıt olmadığını belirtti.

