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DSÖ'den 'Yaz Covid'i alarmı! "Dünya çapında baskın hale geldi" diyerek uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.07.2024 11:32
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Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü etkilerini hala sürdürürken "FLiRT" adı verilen yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Mutasyonlarla kendini yenilemeye devam eden Covid-19 bu kez "FLiRT" varyantı tehlikesiyle kendini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, FLiRT adlı bu yeni Covid varyant grubu dünya genelinde baskın hale geldi. Bu varyantlar, genetik kodlarındaki mutasyonlar sayesinde antikorlardan kaçabilen JN.1 türevleri olarak biliniyor.

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 hayatımızın merkezi haline gelmişti. Pandemiyle birlikte yaşanan değişimler sağlık, psikolojik, sosyal açıdan birçok değişime yol açmıştı. Koronavirüsün hayatımızı etkilediği günler geride kaldı anacak hala yeni mutasyon ve varyantler etkisini göstermeye devam ediyor. BBC'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO), FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubunun dünya çapına baskın hale geldiğini duyurdu.

Express

BASKIN HALE GELDİ

BASKIN HALE GELDİ

FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan gayriresmi bir takma ad. Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen JN.1'in türevi.

Başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu sayede antikorlardan korunuyorlar.

İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğu yönünde bir kanıt olmadığını belirtti.

ARTIŞ YAŞANMAYA DEVAME DİYOR

ARTIŞ YAŞANMAYA DEVAME DİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayındaki enfeksiyonları inceleyen son raporu, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğünü gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor.

Yaşanan artışa dair İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Covid-19 vakaları Avrupa'nın bazı bölgelerinde arttı. ABD'de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında arttı." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
covid dsö
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