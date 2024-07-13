DSÖ'den 'Yaz Covid'i alarmı! "Dünya çapında baskın hale geldi" diyerek uyardı

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 hayatımızın merkezi haline gelmişti. Pandemiyle birlikte yaşanan değişimler sağlık, psikolojik, sosyal açıdan birçok değişime yol açmıştı. Koronavirüsün hayatımızı etkilediği günler geride kaldı anacak hala yeni mutasyon ve varyantler etkisini göstermeye devam ediyor. BBC'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO), FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubunun dünya çapına baskın hale geldiğini duyurdu.
FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan gayriresmi bir takma ad. Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen JN.1'in türevi.
Başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu sayede antikorlardan korunuyorlar.
İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğu yönünde bir kanıt olmadığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayındaki enfeksiyonları inceleyen son raporu, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğünü gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor.
Yaşanan artışa dair İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Covid-19 vakaları Avrupa'nın bazı bölgelerinde arttı. ABD'de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında arttı." demişti.