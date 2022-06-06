Dua Lipa'yı kız arkadaşı rahat bırakmadı! Üzerine atladı

26 yaşındaki ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündemdeydi.

KIZ ARKADAŞI ÜZERİNE ATLADI!

Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.

Son çıkardığı albümü Future Nostalgia dünya çapında yoğun ilgi gören ve Spotify’da “bir kadın sanatçının çıkardığı en çok dinlenen albüm” olarak konuşulan Lipa, Portofino'da arkadaşlarıyla çıktığı tatille gündemde.

İngiliz Pop Yıldızı Dua Lipa Portofino'nun bunaltıcı İtalyan sıcağında havuz başında arkadaşlarıyla serinlerken görüntülendi.

Kısa süre önce model Anwar Hadid'den ayrılan Dua, sarı bikinisiyle güneşin keyfini sürdü.