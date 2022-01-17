Dudak uçuklatan paralar! YouTube'un en çok kazanan isimleri açıklandı: MrBeast, Jake Paul ve daha fazlası...

Forbes tarafından yayınlanan bir liste, YouTube'da ünlü isimlerin milyonlarca dolarlık kazanç sağladığını bir kez daha gösterdi. Liste, aynı zamanda YouTube'un son bir yılda en çok kazanan isimlerini de sıraladı. MrBeast, Jake Paul gibi isimler listede yer alırken, onlardan "YouTube Yıldızları" olarak bahsedildi.

İŞTE YOUTUBE'UN EN ÇOK KAZANANLARI

1) MRBEAST - 54 MİLYON DOLAR ABD’li Jimmy Donaldson (23), bilinen adıyla MrBeast, bir önceki yıla göre gelirini ikiye katladı. YouTube yıldızı, geçen yıl 50 saat diri diri gömüldü ve fenomen dizi Squid Game'i gerçek hayata taşıyarak bir turnuva düzenledi. MrBeast, 88 milyondan fazla aboneye sahip.

2) JAKE PAUL - 45 MİLYON DOLAR ABD’li Jake Paul (24), geçen yıl MMA dövüşçüleriyle karşı karşıya gelerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak dövüşe ilgi duymaya başlayan Jake'in eskisinden daha az paylaşım yaptığı sıklıkla belirtildi. Yıldız ismin 20 milyondan fazla abonesi var.

3) MARKIPLIER - 38 MİLYON DOLAR Gerçek adı Mark Edward Fischbach (32) olan Markiplier'in kendisini bir TV yıldızı olarak yeniden yaratmayı umduğu aktarıldı. 31 milyondan fazla abonesi bulunan Markiplier'in Netflix veya Hulu gibi bir şirkete dizi üretmek istediği ifade edildi.

4) RHETT AND LINK - 30 MİLYON DOLAR Günlük bir talk şovu olan "Good Mythical Morning" ile ünlenen ikili, YouTube'daki görüntülemelerini ve kazançlarını artırdı. Halihazırda 5 milyona yakın aboneleri var.