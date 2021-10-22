Düğün günü dış çekime giden gelin ve damada şok! Her şeyleri çalındı

Adana'da evlenen bir çift, en mutlu günlerinde büyük şok yaşadı. Dış çekim fotoğraflar için araçtan uzaklaşan gelin ve damat, arabada bıraktıkları altın, telefon ve çantaları hırsızlara kaptırdı.

GELİN VE DAMADA EN MUTLU GÜNLERİNDE ŞOK!

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ekim Çarşamba günü merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı’nın yanındaki ormanlık alana gitti.

Çift, otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.