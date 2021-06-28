Düğün ve nikahlarda yiyecek içecek ikramı yapılıyor mu? Düğünlerde halay, oyun ve dans yasak mı?

21 Haziran’da yapılan son kabine toplantısından sonra İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı 1 Temmuz genelgesi merakla bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde açıklanan genelgede, düğün ve nikahlarla ilgili kararlar yeniden düzenlendi. Bir süredir pandemi sebebiyle nikah ve düğün tarihlerini erteleyen çiftler, alınan yeni kararları merak ediyor. Peki düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı serbest mi?

Düğün ve nikahlarda kişi sınırlaması var mı?

Nikah ve düğünlerde(kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyeceği yeni genelge ile açıklandı.

Düğünlerde yiyecek içecek ikramı olacak mı? İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz genelgesine göre; 1 Temmuz tarihinden itibaren yapılacak nikah ve düğünlerde yiyecek - içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik de dahil olmak üzere müzik yayını ise saat 24.00'de son bulacak.

Düğünlerde halay, dans ve oyun yasak mı? Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.