Dümdüz bir karın rüya değil! İşte göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak 9 besin

Sizi aynalarla barıştıracak bir karna sahip olmak, artık rüya değil. Doğru besinleri tüketerek, hayalinizdeki vücuda ulaşabilirsiniz.

İŞTE GÖBEK YAĞLARINA DÜŞMAN 9 BESİN:

Baklagiller Baklagillerin yağ oranı çok düşüktür ve geç acıkmanıza yardımcı olurlar.

Yeşil çay Günde 2 bardak yeşil çay içerek yaklaşık 150 kaloriden kurtulabilirsiniz.

Üzüm Canınız tatlı istediğinde üzüm tüketerek, tatlı ihtiyacınızı en aza indirebilirsiniz. Bu da ideal kilonuza ulaşmanızı sağlayacaktır.

Karpuz Potasyum açısından zengin olan karpuzun yüzde doksanı su olduğu için zayıflama yolunda tercih edilebilir.