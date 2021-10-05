Dün neden internet yoktu? Sebebi belli oldu! Dün (Instagram, WhatsApp, Facebook) internet neden çöktü?

Instagram, WhatsApp, Facebook dün yaklaşık 6 saatlik bir kesinti yaşadı. Bu kesinti Facebook'a milyarlarca dolar kaybettirdi. Peki 4 Ekim'de dün neden internet çöktü?

DÜN İNTERNET NEDEN YOKTU?

Dün akşam saatlerinde yaşanan dünya genelindeki büyük çaplı internet kesintisinin nedeni merak ediliyor. "Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü?" sorusu bu sebeple aranıyor.

Sosyal medya uygulamalarına dün dünya genelinde saatlerce erişim sağlanamadı. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" adlı internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanmaya başlandı.

Söz konusu problemin yaşandığı her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

HATALI BİR KONFİGÜRASYONDAN KAYNAKLANIYOR Facebook'un altyapı direktörü olan Santosh Janardhan ise, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını açıkladı. Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.