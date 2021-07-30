HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Bu karelerle duyurdular

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Bu karelerle duyurdular

30.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür etkili olan yangında çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi. Çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken uluslararası ajanslar da Antalya'daki yangına kayıtsız kalmadı. Tüm Türkiye'nin içini dağlayan kareler dünya sayfasının manşetlerinde yer aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alanları kül eden yangın, çok sayıda ev ve ahırı kullanılamaz hale getirirken yüzlerce hayvan da yangında can verdi.

Bununla birlikte Türkiye'nin içini yakan yangın, dünya manşetlerinde de yer aldı. Reuters yangını flaş karelerle duyurdu.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR

DAILYMAIL: GÖKYÜZÜ KOYU TURUNCUYA DÖNDÜ

DAILYMAIL: GÖKYÜZÜ KOYU TURUNCUYA DÖNDÜ
İngiliz gazete DailyMail, yoğun duman bulutları, Manavgat ilçesinde gökyüzünü koyu turuncuya çevirdi. 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar rüzgarla daha da şiddetleniyor ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca Azerbaycan, Yunanistan ve Moskova'nın da yardıma hazır olduklarını kaydetti.

THE GUARDIAN: KUNDAKÇILIK İHTİMALİ

THE GUARDIAN: KUNDAKÇILIK İHTİMALİ
The Guardian gazetesi de ''Şiddetli rüzgarlar Türkiye'nin güneyinde çok sayıda orman yangınını körükledi, en az üç kişiyi öldürdü ve yangınlarda evler yanarken çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı'' haberini manşetlerinde videolu olarak yayınladı.
Gazete ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kurak yaz aylarında orman yangınları sık görüldüğüne ancak bu yangınların kundakçılıkla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

WASHINGTON POST: ÖNCE MÜSİLAJ, ŞİMDİ YANGIN

WASHINGTON POST: ÖNCE MÜSİLAJ, ŞİMDİ YANGIN
ABD'li gazete Washington Post yangın haberinin başlığını, Paslı kahverengi bir gökyüzü altında: Ölümcül orman yangınları Türk tatil beldelerini tehdit ediyor'' şeklinde verirken, haber detayında, ''Türkiye önce denizlerindeki müsilaj ile mücadele etti şimdi de yangınlarla mücadele ediyor. Türkiye'nin orta kesimlerinde de bu ayın başlarında kuraklık yaşandı ve binlerce flamingo öldü'' ifadelerine yer verdi.

AP: YANGIN ARAŞTIRILIYOR

AP: YANGIN ARAŞTIRILIYOR
Manavgat'ı cehenneme çeviren yangının gündüz başladığını ancak birçok yerde gece yarısı alevlerin yükseldiğini kaydeden AP, Türk yetkililerin yangınları araştırdığını aktarıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim...

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim...

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.