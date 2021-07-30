Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Bu karelerle duyurdular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alanları kül eden yangın, çok sayıda ev ve ahırı kullanılamaz hale getirirken yüzlerce hayvan da yangında can verdi. Bununla birlikte Türkiye'nin içini yakan yangın, dünya manşetlerinde de yer aldı. Reuters yangını flaş karelerle duyurdu.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR

DAILYMAIL: GÖKYÜZÜ KOYU TURUNCUYA DÖNDÜ İngiliz gazete DailyMail, yoğun duman bulutları, Manavgat ilçesinde gökyüzünü koyu turuncuya çevirdi. 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar rüzgarla daha da şiddetleniyor ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca Azerbaycan, Yunanistan ve Moskova'nın da yardıma hazır olduklarını kaydetti.

THE GUARDIAN: KUNDAKÇILIK İHTİMALİ The Guardian gazetesi de ''Şiddetli rüzgarlar Türkiye'nin güneyinde çok sayıda orman yangınını körükledi, en az üç kişiyi öldürdü ve yangınlarda evler yanarken çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı'' haberini manşetlerinde videolu olarak yayınladı.

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kurak yaz aylarında orman yangınları sık görüldüğüne ancak bu yangınların kundakçılıkla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

WASHINGTON POST: ÖNCE MÜSİLAJ, ŞİMDİ YANGIN ABD'li gazete Washington Post yangın haberinin başlığını, Paslı kahverengi bir gökyüzü altında: Ölümcül orman yangınları Türk tatil beldelerini tehdit ediyor'' şeklinde verirken, haber detayında, ''Türkiye önce denizlerindeki müsilaj ile mücadele etti şimdi de yangınlarla mücadele ediyor. Türkiye'nin orta kesimlerinde de bu ayın başlarında kuraklık yaşandı ve binlerce flamingo öldü'' ifadelerine yer verdi.