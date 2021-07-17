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Dünya Emoji Günü nedir? Dünya Emoji Günü ne zaman?

17.07.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün; Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram ve daha birçok uygulama üzerinden duygularımızı ifade etmemizi sağlayan emojiler için özel bir gün. Emojiler günü 2014 senesinden beri her yıl 17 Temmuz'da kutlanıyor. Emojiler günü ilk kez Jeremy Burge tarafından kutlanmıştır. İşte 2020 yılında en çok kullanılan emoji...

Bugün 17 Temmuz emojiler günü. Sosyal medyanın gün geçtikçe insanların hayatına daha çok entegre olmasıyla emoji kullanımı büyük ölçüde yaygınlaştı. Sosyal medya kullanıcıları artık kendilerini ifade ederken bazı durumlarda sözcükler yerine yalnızca emojileri kullanıyor. Emojiler günü 2014'ten beri her sene kutlanıyor.

Dünya Emoji Günü nedir?

Emojiler günü ilk kez Jeremy Burge tarafından kutlanmıştır. Emojiler gününün 17 Temmuz'da kutlanmasının nedeni iPhone ve Android cihazların emoji kısmındaki takvimi temsil eden emojinin 17 Temmuz'u işaret etmesidir.
17 Temmuz'da her yıl şirketler tarafından özel emojiler hazırlanır. Apple iOS 15'in genel beta ön izlemesini kullanan müşterilerin, birçok özelleştirme seçeneğinden faydalanacağını ve aynı zamanda kullanıcıların ilk kez görecekleri çeşitli Memoji’lerin hazırlanacağını bildirdi.
Emojiler sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanılır. Cümlelerin sonuna eklendiği gibi kelimeler olmadan da insanların kendilerini ifade etmesini sağlar.

EN ÇOK KULLANILAN EMOJİLER HANGİLERİ?

EN ÇOK KULLANILAN EMOJİLER HANGİLERİ?
Twitter'da 2019 ve 2020 yılında en çok kullanılan emojilerin hangileri olduğu araştırıldı. Emojipedia tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Twitter'da bu ay en çok kullanılan emoji "ağlayan yüz (????)" oldu.
2018'den 2020'ye kadar Twitter kullanıcılarının en çok kullandığı emoji, gülmekten gözünden yaş gelen yüz (????) emojisi olmuş. 2020'de ise en çok "ağlayan yüz" emojisi kullanılmış.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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